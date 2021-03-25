الاتحاد الأوروبي : قرار حظر الأسلحة غير فعال في ليبيا وعمليات تصدير و بيع النفط مستمرة في شرق البلاد

أكد موقع ” Eu sanctions ” الدولي أمس الأربعاء إن حظر الأسلحة ” لا يزال غير فعال تمامًا” ويشير إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم النزاع تظهر “تجاهلاً” تامًا لتدابير العقوبات مما يتسبب صعوبات في تعطيل انتهاكات حظر الأسلحة .

وأضاف الموقع إن السلطات في شرق ليبيا تواصل جهودها لتصدير النفط الخام واستيراد وقود الطائرات ولكن الآن أصبح بكميات أقل بسبب جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى أن هناك عدم امتثال مستمر لتدابير تجميد الأصول وقيود السفر فيما يتعلق ببعض الأفراد المدرجين في القائمة التوصيات الواردة في تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .

و بحسب الموقع إن قرار التصريح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها ينبغي أن تكون لها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير النفط الخام أو المنتجات البترولية المكررة بصورة غير مشروعة .

إن توسيع نطاق التدابير الواردة في القرار 2146 ، 2014 لتشمل الاستيراد غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة وتقديم التوجيه بشأن نطاق الاستثناءات بموجب الفقرة 19 من القرار 1970 ،2011 ولا سيما لتوضيح ما إذا كان من المتوخى الإدارة النشطة للأصول المجمدة للكيانات المعينة في ليبيا وفقا للموقع .

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