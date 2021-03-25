الوطنية للنفط تجتمع مع لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، مع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي ، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، و أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط .

حيث تناول الاجتماع مناقشة نشاط عمليات الشركة بمختلف مواقعها وحقولها، والمشاريع الجاري تنفيذها، والتحديات التي تواجهها لإنجازها، والسبل الكفيلة لتجاوزها، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بمواقعها المختلفة.

كما تم التطرق إلى الأعمال الانشائية الجارية بحقل NC4 النفطي ونسب الإنجاز به والتاريخ المحدد لوضعه على الإنتاج .

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