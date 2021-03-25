رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا أوروبيًا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة” اليوم الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وفدًا أوروبيًا ضم كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وكذلك وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإعداد للإستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى عدة ملفات وعلى رأسها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة للشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا، وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز تواجدهم الدبلوماسي من داخل طرابلس ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط.

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