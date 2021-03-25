جنوح السفينة البنمية في قناة السويس سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط والتجارة العالمية

توقع محللون اقتصاديون، الخميس، أن يتسبب حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية في قناة السويس، برفع أسعار النفط والنقل والتأمين، وتكلفة التجارة العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، إن جنوح السفينة “إيفر غريفن” في قناة السويس، أدى لتعطيل حركة السفن أمامها وخلفها، وهو ما عرقل التجارة العالمية وتجارة النفط.

وأضاف بوخضور أن “حوالي 10% من تجارة النفط، و12% من التجارة العالمية، تمر من خلال قناة السويس، وهذه نسبة كبيرة، وهناك نحو مائة سفينة كان مفترضا أن تعبر، لكنها تعطلت عن المرور”.

وأوضح بوخضور أنه من شأن ذلك أن يدفع أسعار النفط للارتفاع، والذي قد يكون بذات النسبة 10%، وهو ما قيمته ستة دولارات إضافية على سعر برميل النفط، مشيراً إلى أن هذا الوضع قد يستغرق وقتاً حتى يعود إلى الاستقرار.

وتابع بوخضور قائلا: قد نشهد ارتفاعا ـ أيضا ـ في تكلفة النقل، وفي تكلفة التأمين، ومِن ثَمَّ سترتفع تكلفة التجارة العالمية، معتبراً أن الطقس وحده لا يعد سببا كافيا لوقوع الحادث، وأن المسؤولية تقع على السفينة والشركة المالكة لها.

يشار إلى أن السفينة البنمية “إيفر غريفن” تحمل ما يقدر بـ20 ألف حاوية جنحت في قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى توقف الملاحة بالقناة.

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