بعد عودته من جمهورية مصر العربية .. المنفي يلتقي بعمداء بلديات المنطقة الشرقية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” في مدينة طبرق بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، وذلك عقب عودته من زيارته الخارجية لجمهورية مصر العربية.

وترأس السيد الرئيس الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس الموافق 25-3-2021، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، وحضور عمداء بلديات البطنان، طبرق، بئر الأشهب وامساعد.

وشدّد الرئيس “المنفي” خلال الاجتماع على التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري.

كما أكدّ “المنفي” مواصلة العمل بالتنسيق مع الحكومة على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات، وحث الحكومة على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

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