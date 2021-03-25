حكومة الوحدة الوطنية تبحث مقترح لرفع قيمة المعاشات الأساسية

طرابلس 25 مارس 2021 (وال)- عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 م، المعنية بوضع مقترح لرفع قيمة المعاشات الأساسية اجتماعها الأول اليوم الخميس بطرابلس.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، ترأسه وزير المالية خالد المبروك، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني، ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي، ومستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومستشار الوزارة للجهات التابعة، بحث وضع مقترح لرفع قيمة المعاشات الأساسية، بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام ، وسعيًا من الحكومة لتحقيق العدالة في المرتبات. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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