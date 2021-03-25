تعاون بين الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية المشتركة ومشروع السجل القومي الليبي

بنغازي 25 مارس 2021 (وال)-عقد مدير التنفيذي لمشروع السجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري اليوم الخميس، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره، متابع مشروع السجل القومي الليبي بالحكومة الليبية المهندس هشام البركي، وعضو مجلس الإدارة المهندس عمر العبيدي، الاتفاق على إبرام اتفاقية تعاون مشتركة ما بين الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية المشتركة، وبين السجل القومي الليبية. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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