ثروة مايكل روبن ترتفع إلى 6.2 مليار دولار

ارتفعت ثروة رئيس مجلس إدارة شركة Fanatics الذي يمتلك نصف شركة الملابس الرياضية عبر شركته القابضة Kynetic، مايكل روبن، قرابة 2.7 مليار دولار لتصل إلى 6.2 مليار دولار، بعد أن جمعت الشركة تمويلًا بقيمة 320 مليون دولار، وهو ما رفع القيمة السوقية للشركة المصنعة للقمصان الرياضية إلى 12.8 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين من الصفقة.

ووفقا لـ”فوربس” نسخة الشرق الأوسط، فإن الشركة تبيع القمصان الرسمية والملابس الأخرى للفرق الرياضية، وتشكل الجزء الأكبر من ثروة روبن، والتي تشمل حصصًا في مواقع البيع مثل Rue La La وGilt، والعديد من الفرق والحيازات الرياضية الأخرى في مدينة نيويورك، ومنطقة هامبتونز، ومسقط رأسه في منطقة برين ماور بولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع المربح مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام، وتأتي الغالبية من طلبات التجارة الإلكترونية، والتي ارتفعت بأكثر من 30٪ حتى الآن هذا العام. قال متحدث باسم الشركة إن الاكتتاب العام هو “خيار متاح أيضًا” لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

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