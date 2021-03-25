المنفي: سنعمل على رفع مرتبات العاملين في القطاع العام

كشف المجلس البلدي طبرق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أثناء زيارته للمدينة، وعقد خلالها اجتماع موسع مع عمداء البلديات بمنطقة البطنان.

وأوضح المجلس البلدي، أن المنفي أكد في الاجتماع الذي حضره النائب في الرئاسي عبدالله اللافي، عزمه على زيادة المعاشات التضمانية بالتعاون مع المؤسسات الاخرى إلى جانب رفع مرتبات العاملين في القطاع العام.

وأضاف المنفي، حسب بيان المجلس البلدي طبرق، سيتم توفير سيولة نقدية مقدارها مليار دينار قبل حلول شهر رمضان إلى جانب توفير 5 ملايين لقاح كورونا وناقش رئيس المجلس الرئاسي ملف محطة تحلية المياه في المدينة وتسهيل اجراءات انشاء محطة الكهرباء الغازية.

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