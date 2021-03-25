بالكور يكشف لـ218 تفاصيل إعداد “ميزانية” المقررة لحكومة الوحدة

كشف عضو لجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور، إلى ما توصلت إليه لجنة المالية من أعمال حول الميزانية المقدمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح بالكور لـ218، أن اللجنة تعمل على عقد اجتماعات يومية في طرابلس ومن حقها ان تستمر لمدة شهر لدراسة الميزانية عن الفترة مابين 15 مارس الجاري وحتى منتصف أبريل المقبل.

وأضاف عضو لجنة المالية في مجلس النواب، أن إجمالي قيمة الميزانية 96 مليار دينار على أن يتم تخصيص 33.5 مليار دينار للباب الاول المرتبات” 12.5 مليار دينار للباب الثاني المعني بالمصروفات التسييرية و22.5 مليار دينار لتغطية مصروفات باب التنمية و 23.5 مليار دينار لباب الدعن و 5 مليارات لباب الطوارئ.

وأشار بالكور، إلى أن الميزانية سيتم عرضها على رئاسة البرلمان بعد تقديم تقرير متكامل عليها لرئاسة البرلمان.

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