البريقة لتسويق النفط : تزويد محطات الوقود سيستمر علي مدار الـ24 ساعة ونطمئن المواطنين بتوفر الوقود

طرابلس 26 مارس 2021 (- وال ) – أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز؛ سبب تأخر دخول ناقلتي النفط أنوار ليبيا وأنوار أفريقيا للميناء إلى سوء الأحوال الجوية اليومين الماضيين .

وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن ناقلتي النفط دخلت فعليا اليوم إلى منطقة المخطاف، والبدء في عمليات تزويد شركات التوزيع بعد أن تمت عملية مطابقة الشحنة للمواصفات والجودة وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى أن عمليات تزويد محطات الوقود ستكون مستمرة علي مدار اليوم (24 ساعة) مع استمرار تزويد العاصمة طرابلس من المستودعات التابعة للشركة بمدينتي مصراتة والزاوية.

والجدير بالذكر، أن شركة البريقة لتسويق النفط قد أعلنت في وقت سابق انها إنتهت من صيانة الخزان رقم (20) وخطوط الإمداد، وسيدخل حيز التشغيل قبل شهر رمضان المبارك وبسعة تخزينية قدرها 25 مليون لتر.وإن المستهدف من الصيانة عدد 2 خزانات أخري لزيادة السعات التخزينية وبإجمالي 75مليون لتر. (وال- طرابلس) ر ت

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