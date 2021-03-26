اقتصاد

إيرادات العراق النفطية تُحقّق قفزة بـ260 مليون دولار

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتازت ايرادات النفط العراقي حاجز خمسة مليارات دولار عن شهر فبراير الماضي، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة النفط، يوم الخميس.

الوزارة؛ أوضحت، في بيان لها، أن مقدار الزيادة، بالمقارنة على أساس شهري، بلغ 260 مليون دولار، وأن متوسط السعر بلغ أعلى من 60 دولارًا للبرميل.

أمّا عن حجم الصادرات النفطية؛ فقد صدّرت الموانئ العراقية، الشهر الماضي، أكثر من 79 مليون برميل، وجاءت حقول وسط وجنوب العراق الأعلى من حيث الإنتاج والتصدير.

وبلغ إجمالي المحصل من الصادرات 4,8 مليارات دولار، فيما قامت 32 شركة مختلفة الجنسية، بتوريد النفط العراقي عبر الموانئ المنتشرة في عموم البلاد.

وكان العراق قد صدّر أكثر من 125 مليون برميل قبل أن ينضمّ إلى اتفاقية “أوبك بلس”، القاضية بخفض الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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