زيادة قيمة الرواتب الأساسية على طاولة “وزارة المالية”

بحث وزير المالية خالد المبروك، في اجتماع موسع، إمكانية زيادة قيمة المعاشات الأساسية وما لها من تداعيات ايجابية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وجاء ذلك، خلال اجتماع الوزير مع اللجنة المشتركة من الحكومة بعضوية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

كما بحث وزير المالية، آثار القرار على الاقتصاد العام للدولة و ما يكفل تحقيق عدالة اجتماعية في بند المعاشات.

ويعدّ الاجتماع هو الأول لوزير المالية بعد ما استلم مهامه بشكلٍ كامل من وزير المالية السابق الحكومة الليبية مراجع غيث منتصف هذا الاسبوع بعد انقسام دام 7 سنوات.

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