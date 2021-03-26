خاص: البريقة تكشف لصدى استمرار تزويدات الوقود بشكل طبيعي.. والمبيعات من ميناء طرابلس والامدادات من المستودعات التابعة للشركة..وتوضح تفاصيل ماحدث

أكد مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن محطات الوقود تعمل.

وقال “المسلاتي” : إن ماحدث بالتفصيل خلال الأيام الأولى هو دخول ناقلتين ولم يستطيعو الدخول إلى الرصيف بسبب سوء الأحوال الجوية ، وهذا خارج عن سيطرة شركة البريقة .

وأفاد بالقول: بمجرد تحسن الوضع الأحوال الجوية بالأمس دخلت الناقلات حيث تم مباشرة تفريغ إحداها من علي الرصيف علي شركات التوزيع بينما الثانية أنوار أفريقيا وصلت إلى المخطاف ..

وكشف بأن تزويدات الوقود مستمرة وطبيعية ، مضيفاً أن سبب الإعتماد على التوزيع المباشر من الميناء أي من الناقلة مباشرة إلى المحطات هو الأضرار الذي تعرض لها مستودع طرابلس النفطي خلال الاشتباكات التي حدتث من سنة 2014 إلى حد الأن والتي سببت في أن فقدت الشركة كافة الخزانات ولا يوجد لدينا أي خزان وتأخرنا في صيانتها بسبب احتياجها لدعم ومعدات معينة ومتخصصين وشركات كبيرة .

وكشف عن تعليمات رئيس لجنة إدارة البريقة باختيار خزانات التي باستطاعة المتخصصين صيانتها وتم استهداف صيانة عدد3 خزانات ، الأول منها سيدخل حيز الخدمة والتشغيل ببداية شهر 4 سيكون بسعة تخزينية تصل إلى 25 مليون لتر وإن اجمالي 3 خزانات سيكون 75 مليون لتر الأمر الذي سيفضي على المختنقات الحاصلة بمدينة طرابلس بسبب فقدان الشركة للسعات التخزينية وتم ذلك بسواعد أبناء البريقة من مستخدمين ومهندسين وفنيين ومتخصصين .

وتابع بالقول: في ذات الوقت الذي منعت فيه سوء الأحوال الجوية دخول النواقل في العادة الشركة توجه في الشركات من مصراتة والزاوية لأن لدينا مستودعات هناك ووجهنا شحنات الصهاريج مباشرةً للمحطات بطرابلس الكبرى لتغطيةمنطقة شرق طرابلس والتي يغطيها مستودع مصراتة وبلغت الكميات والقوافل الي ما يقارب 7مليون لتر أما فيما يخص غرب طرابلس فكانت التزويدات مستمرة بشكل سلس من خلال مستودع الزاوية النفطي.

وتابع بالقول: زودت بالأمس إن اجمالي المبيعات من ميناء طرابلس إلى حين مساء الأمس تجاوزت 8 مليون لتر وكافة الأمور طبيعية، وأننا في متابعة دقيقة لحالة الشارع ونلاحظ انحسار للإزدحام وتلاشيه قريباً.

كما أضاف السيد “المسلاتي” أن المهندس إبراهيم أبوبريدعة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة قد أعطى توجيهاته كذلك للإستمرار العمل علي مدار الساعة من ميناء طرابلس البحري.

وناشد المسلاتي السادة المواطنين الكرام بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم عرقلة الطرقات وحيي جهود وتكاثف شركات التوزيع وسائقي الشاحنات ورجال وزارة الداخلية على فرضهم الأمن والأمان بكافة المحطات .

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