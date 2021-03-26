لجنة تجارة السلع بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تبحث إختصاصات اللجان الفرعية التابعة لها

عقدت لجنة تجارة السلع بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يوم أمس الخميس اجتماعاََ بمشاركة إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الإقتصاد والتجارة.

كما تناول الاجتماع مناقشة سُبل تنفيذ مهامها المتمثلة في تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وإنسياب السلع عبر كافة المنافذ وكيفية توزيع المهام على اللجان الفرعية التي سيتم إنشائها وفق مجالات وإختصاصات محددة تساهم في إنجاز أعمالها حسب المدة الزمنية المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع تسبقه سلسله من الاجتماعات التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم 30 مارس من العام الجاري.

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