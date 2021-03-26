اعتمادات جديدة من المركزي.. ومعدات لكورونا بين القوائم

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات جديدة جاءت في 9 قوائم أوضح من خلالها حجم الاعتمادات التي قدمها لشركات القطاع الخاص والجهات العامة عن الفترة بين 18 و24 من مارس الجاري.

وبحسب المصرف، فإن شركة ليبيانا للاتصالات وشركة المدار الجديد والشركة الليبية للحديد الصلب والشركة الليبية للموانئ، حصلت على اعتمادات مختلفة القيمة لتوريد مواد متنوعة لتسيير أعمالها.

وتحصلت شركات القطاع الخاص على اعتمادات لتوريد سلع غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ولحوم مجمدة ومواشٍ، فيما حصلت شركة الوتد المضيء لاستيراد المعدات الطبية، على اعتماد لتوريد مشغلات اختبار فيروس كورونا في ظل النقص الحاد الذي تواجهه ليبيا في مستلزمات الاختبارات الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية