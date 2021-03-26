المدير العام لشؤون العمليات يجتمع مع مدراء إدارات ودوائر التوزيع والجهد المتوسط وخدمات المستهلكين في المرقب

اجتمع المدير العام المساعد لشؤون العمليات” الصديق الجدايمي” يوم أمس الخميس 25مارس 2021 مع مدراء إدارات ودوائر ( التوزيع والجهد المتوسط وخدمات المستهلكين ) بمقر المجلس البلدي الخمس.

نوقش خلال الاجتماع الايرادات وأسباب تدني الايراد ، بالإضافة إلى مكافحة التوصيلات غير الشرعية ، وتوفير الإحتياجات من مواد ومعدات صيانة.

كما تم أيضاً مناقشة المشاكل الفنية وتقديم الدعم اللوجستي للدوائر والأقسام لتقديم أفضل الخدمات والحد من الانقطاعات بالشبكة وحلحلة مشاكل السرقات التي تتعرض لها المنطقة والتي أثرت سلباً على أداء الشبكة الكهربائية.

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