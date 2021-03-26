مؤسسة النفط تشرع بإنشاء مصنع للغاز المسال في غات

سلّم المجلس البلدي لمدينة غات موقعا داخل نطاق البلدية للجنة مكلفة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز وذلك لإنشاء “دوار” لإنتاج الغاز المنزلي المسال في البلدية.

وتأتي هذه الخطوة عقب لقاءات مكثفة جمعت وفودا من مناطق الجنوب برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والذي وعد بإنشاء أكثر من مصنع للغاز المسال في مدن الجنوب لسد حاجة المواطن من غاز الطهي.

والتقى صنع الله، في يناير الماضي، وفدا من غات، وأشار إلى أن بلدية غات تعتبر إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بعد بدء عمليات تطوير الحقول من قبل شركة زلاف للنفط، ما سيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمحلي والخدمات لصالح السكان.

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