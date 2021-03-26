خاص: جمعية الدعوة الإسلامية تنفي لصدى مايدور من أخبار حول دار الفنون

نفت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية في تصريحٍ خاص لصحيفة صدى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول مبنى دار الفنون.

وتؤكد الجمعية أنّها شكلّت لجنة مختصة لمراجعة أملاكها وكان من بينها مبنى الذي تتواجد فيه دار الفنون، وبعد زيارة اللجنة تبين الآتي:

دار الفنون لم تدفع لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية قيمة الايجار منذ عام 1994

المبنى متهالك إنشائياً وغير صالح للسكن، ويحتاج إلى إزالة واعادة بناء معتمد على تقارير فنية معدة من قبل مهندسين مختصين.

تم إبلاغ كل من هو مستفيد من الشقق بإخطارٍ مسبق عن وضع المبنى وذلك عن طريق الحرس البلدي وبإجراءات رسمية وليس كما يشاع في القنوات الاعلامية.

هناك العديد من المراسلات لمطالبة دار الفنون بدفع كل المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات ولكن للأسف بدون جدوى.

قامت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بتقديم بديل لمكان دار الفنون، وذلك لنقلها إلى أحد العقارات الأخرى المملوكة للجمعية.

وأخيراً جمعية الدعوة الإسلامية العالمية كما يعلم الجميع أنّها هي أحد المؤسسات التي تعمل على دعم كل المؤسسات التعليمية والثقافية، و لديها كلية والتي لها أكثر من 4 فروع ويدرس بها العديد من الطلبة من عدة دول، ولهذا نحن نستغرب أن بعد المحطات تقوم بالادعاءات الكاذبة؛ لتشويه صورة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية