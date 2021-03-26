سرت للنفط والغاز توّسع رقعة نشاطها وتتخد خطوات جديدة في زيادة الإنتاج

ضمن توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، وفي إطار الخطوات التي تتخذها الشركة في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وتعويض الكميات النفطية المنتجة باحتياطيات جديدة، توجه فريق من إدارة الحفر والهندسة النفطية إلى القطعة م ن 101 الواقعة بحوض مرزق والتي أسندت إلى الشركة بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 141 لسنة 2007.

وتتركز مهمة الفريق في تقييم الوضع حيث من المقرر أن تتوجه الحفارات إلى هذه القطعة ، وسيتم لاحقًا استغلال معدات الربط المبكر والمعدات السطحية المجاورة بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في الجنوب.

ومن المتوقع دخول الحقل للإنتاج في غضون ثمانية عشر شهراً من بدء العمليات حيث ستتوجه حفارتان للحفر وأخريان للصيانة ستعمل على خمسة آبار استكشافية كمرحلة أولى.

الجدير بالذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمتلك عدة قطع مستهدفة بالتطوير، ومنها القطعة 216 بحوض غدامس والقطعتان 16 و 17 جنوب رأس لانوف سيبدأ العمل عليها من خلال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد.

وفي تصريح خاص أكد رئيس مجلس الإدارة على أن شركة سرت تطمح إلى تطوير الحقول التابعة لها في الجنوب والغرب الليبي وستتسع رقعة نشاطها حتى تحقق رقماً يؤكد موقعها في مصاف الشركات الأولى والذي سيعيد لها مكانتها المعهودة بجهود المخلصين من مستخدميها في مختلف المواقع.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن هذه الأعمال ستنعكس بشكل إيجابي على المناطق المحيطة، الأمر الذي سيتيح فرصاً متنوعة للعمل وتشجيع القطاع الخاص ودعم التنمية المكانية.

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