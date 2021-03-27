الفارسي لجلوبال بلاتس: الواحة للنفط تستأنف العمل بحقل الفرج ابتدءً من أبريل

قال علي الفارسي المتخصص في شؤؤن النفط اليوم الجمعة لوكالة إس آند بي جلوبال بلاتس إن شركة الواحة للنفط تنتج حاليًا 15 ألف برميل يوميًا من المكثفات و 70 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز .

وأضاف الفارسي إن الشركة استأنفت المرحلة الأولى من حقل غاز الفرج في نوفمبر بعد توقف دام ثمانية أشهر وبحلول 7 أبريل ستستأنف المرحلة الثانية.

وقال نوري سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للنفط إن هذا مشروع حيوي ومهم واستراتيجي سيدعم محطات الطاقة الكهربائية وعلى الرغم من قلة تغير قطع الغيار بسبب ضعف التمويل وظروف البلاد ، فإننا سنعمل على تشغيل المرحلة الثانية قريباً .

و أوضح سعيد إنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانية سيكون حقل الفرج قادراً على إنتاج 180 مليون مكعب مما سيعزز بشكل كبير إعادة بناء منشآت الطاقة في ليبيا وفقا للوكالة.

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