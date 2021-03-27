اجتماع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية مع ممثل منظمة الصحة العالمية

اجتمع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مع رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف ، وبحضور سند عيسى رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية الفرعي في بنغازي ويحيى بوظو، مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بمكتب المنظمة في ليبيا.

نوقش خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي وخاصة الإستجابة لجائحة كوفيد_19 وبحث التحديات التي تواجهها وزارة الصحة في سعيها للإستجابة لجائحة كوفيد-19 و أولويات الإستجابة الصحية.

كما تم التطرق إلى أهمية التركيز على النهوض ببرامج التأهيل والتدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية والطبية المساعدة بمختلف فئاتها، وكذلك ضرورة الإهتمام بتوفير الكوادر الصحية المدربة في مناطق الجنوب بما يسهم في تحسين واقع الخدمات الصحية للتخفيف من معاناة المرضى و ذويهم الذين يضطرون للسفر إلى بنغازي أو طرابلس للحصول على الخدمة الطبية.

وبدورها أكدت “هوف” على إستمرار منظمة الصحة العالمية في بذل قصارى الجهود لدعم جهود وزارة الصحة في تلبية الإحتياجات الصحية للمواطنين وخاصة الأدوية والتطعيمات بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة.

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