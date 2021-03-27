شركة سرت تعلن حفر حقل جديد بحوض مرزق

أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز، عن توجه فريق من إدارة الحفر والهندسة النفطية إلى القطعة م ن 101 الواقعة بحوض مرزق، وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وتعويض الكميات النفطية المنتجة باحتياطيات جديدة.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيان لها، فإن هذه العملية جاءت استنادًا على تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط، حيثُ ستباشر الحفارات الحفر في هذه القطعة بعد شهر رمضان، ومن المتوقع دخول الحقل للإنتاج في غضون ثمانية عشر شهراً من بدء العمليات حيث ستتوجه حفارتان للحفر وأخريان للصيانة ستعمل على خمسة آبار استكشافية كمرحلة أولى.

ويذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمتلك عدة قطع مستهدفة بالتطوير منها القطعة 216 بحوض غدامس والقطعتان 16 و17 جنوب رأس لانوف وسيبدأ العمل عليها من خلال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد.

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