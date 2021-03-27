زيارة مرتقبة لرئيس “مؤسسة الاستثمار” إلى تونس

كشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين والتونسيين في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للمجلس، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لتونس.

وبحسب تصريحات المجلس، فإن الزيارة التي وصفها بالهامة، جاءت لبحث مشاريع الشركة في تونس والاطلاع على سير العمل، يشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، قد كشف في وقت سابق عن خطة عمل تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح أعمال المحفظة الاستثمارية في تونس.

وبحسب بيان عممه مكتب الإعلام بالمؤسسة، فإن الإجراءات المتخذة من شأنها تعزيز الاستثمارات الليبية وتحسين أداء المحفظة.

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