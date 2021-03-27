اقتصاد

زيارة مرتقبة لرئيس “مؤسسة الاستثمار” إلى تونس

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين والتونسيين في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للمجلس، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لتونس.

وبحسب تصريحات المجلس، فإن الزيارة التي وصفها بالهامة، جاءت لبحث مشاريع الشركة في تونس والاطلاع على سير العمل، يشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، قد كشف في وقت سابق عن خطة عمل تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح أعمال المحفظة الاستثمارية في تونس.

وبحسب بيان عممه مكتب الإعلام بالمؤسسة، فإن الإجراءات المتخذة من شأنها تعزيز الاستثمارات الليبية وتحسين أداء المحفظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول جهاز الأمن العام الليبي والقانون التشريعي ـ وحماية مقدرات الدولة الليبية من النهب والتهريب:

    جهاز الأمن العام الليبي والقانون التشريعي ـ وحماية مقدرات الدولة الليبية من النهب والتهريب:
    27 مارس، 2021 الساعة 2:13 م

    المساعدات السورية تُسرق من الصهاينة واللاجئين فالخارح ـ ومنظمات ” التشيارتي الوهمية ”
    ومعظمها أموال مجمدة ليبية فالخارج من عائدات النفط والغاز ـ
    وحققت أحدى الجهات الليبية فالأمن الدولي وأوضحت لموظفي الخارجي الليبي أن هناك بتورط من بعض الدول الاوروبية واللاجئين العرب المندسين في بريطانيا في تورط سرقة طاءرات ليبية مدنيية أشترتها حكومة الوفاق بتكلفة 20 مليار او اقرب لذلك ـ

    لتغطية النفص في أعداد الطائرات التي فقدتها اكاديمية الخطوط الليبية ومطار طرابلس العالمي ومطار معيتيقة , أثناء عملية الهجوم على طرابلس ـ

    وأن هناك شركات خاصة من دول عربية من بينها شركة أجنحة الشام وطائراتهم متورطين في سرقة طائراات ليبية مدنية ـ حطت معظمها في تونس ودمشق والاردن ـ ولم تسترجع السلطات الليبية الحكومية ـ منها سوى طائرتين أوثلاث … دون التحقيق في ملابسات حفظ الحقوق الأقتصادية لدولة ليبيا وارجاعها اليهم .

    رد