رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24-خاص

رست الجمعة على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال رجب سحنون مراقب ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط ، إن إنتاج حقلي مسلة والسرير وصل الجمعة إلى 225 ألف برميل .

وأضاف سحنون، أن عمليات الشحن تسير بطرق علمية وتتخذ كل الخطوات الاحترازية لمجابهة كورونا، كما أننا نحافظ على البيئة من التلوث .

ولفت إلى أنه يتم التنسيق عن طريق مؤسسة النفط وإدارة الشركة في عمليات الشحن التي تتم بالصورة الصحيحة والمطلوبة .