المقريف” لسبوتنيك ” الوزارة تعمل على توحيد و معالجة اﻹشكاليات المتعلقة بالتعليم

قال موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا إن الوزارة تعمل على معالجة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالتعليم.

وأضاف المقريف في حواره لـ”سبوتنيك” أن العملية التعليمية في ليبيا عانت من الكثير من المشكلات خلال السنوات العشر الماضية وأن معالجة كافة هذه الجوانب تحتاج إلى خطة متكاملة يتم العمل عليها حاليا.

وأكد المقريف تشكيل لجنة لفحص المناهج الليبية وتوحيدها والتأكد من محتواها وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة العملية التعليمية بالشكل الذي يجب أن تكون عليه في ظل التحديات الكبيرة.

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