الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا يقيم معرض ليبيا للإنشاءات 2021‪

صرح مدير عام غرفة التجارة والصناعة مصراتة أبوبكر شنب لصدى الاقتصادية اليوم السبت السابع وعشرون من شهر مارس الجاري عن إقامة معرض ليبيا للإنشاءات 2021.

كما أن المعرض سيكون برعاية شرفية من وزارة الأسكان والتعمير والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للمعارض، وبتنظيم الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وICF Fairs & Org.

حيث سينظم معرض ليبيا للإنشاءات خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو /2021م على أرض معرض طرابلس الدولي وبمشاركات محلية ودولية.

و يعتبر هذا الحدث كمنصة لتسهيل دخول الشركات الدولية للسوق المحلي وللدفع بالشركات المحلية للتواصل مع صناع القرار .

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