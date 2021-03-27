وصول عدد من السفن التجارية إلى ميناء بنغازي البحري

رست عدد من السفن التجارية في ميناء بنغازي البحري بعد تحسن الاحوال الجوية، ومن ضمنها سفينة نقل الحاويات( ألـك) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 174 حاوية بضائع متنوعة.

كما وصلت أيضاً السفينة (نينا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 81 حاوية بضائع مختلفة.

بالإضافة إلى السفينة (أس سافينجا) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 364 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأيضاً السفينة( ألوبو) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 96 حاوية بضائع متنوعة.

وبحسب المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي البحري أنه سيتم دخول عدد من السفن وذلك حسب الأسبقية الصادرة من لجنة الإرساء.

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