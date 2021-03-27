خاص: الوحدة يؤكد عمل كافة فروعه.. واستقباله لحوافظ المرتبات.. ويكشف عن تفاصيل هامة

قال المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة “أحمد التركي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن فروع البنك مفتوحة وتستقبل في حوافظ المرتبات وطلبات الزبائن وتم تركيب المنظومة والتي تم اختيارها في الوقت الحالي وسيتم توفير الجهد والوقت للمواطن خلال شهر رمضان واثناء توزيع السيولة .

ويضيف التركي إنه سيتم ايقاف العمل بالمنظومة مؤقتاً وذلك لتركيب منظومة فليكس كيوب الإصدار 14.3 ، مع العلم أنه الإصدار الأحدث على مستوى العالم ، مؤكداً على استمرار خدمة موبي كاش في العمل بكافة ربوع ليبيا .

وتابع التركي إن البنك قد عمل بمنظومة فليكس كيوب الإصدار 4 طيلة المدة الماضية وأنه بعد تركيب المنظومة الجديدة لن يكون هناك أعطال ، والتغلب على كافة الصعوبات وعدم تكرر ايقاف المنظومة لمرات عديدة.

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