خاص: الوحدة يؤكد عمل كافة فروعه.. واستقباله لحوافظ المرتبات.. ويكشف عن تفاصيل هامة

قال المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة “أحمد التركي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن فروع البنك مفتوحة وتستقبل في حوافظ المرتبات وطلبات الزبائن وتم تركيب المنظومة والتي تم اختيارها في الوقت الحالي وسيتم توفير الجهد والوقت للمواطن خلال شهر رمضان واثناء توزيع السيولة .
ويضيف التركي إنه سيتم ايقاف العمل بالمنظومة مؤقتاً وذلك لتركيب منظومة فليكس كيوب الإصدار 14.3 ، مع العلم أنه الإصدار الأحدث على مستوى العالم ، مؤكداً على استمرار خدمة موبي كاش في العمل بكافة ربوع ليبيا .
وتابع التركي إن البنك قد عمل بمنظومة فليكس كيوب الإصدار 4 طيلة المدة الماضية وأنه بعد تركيب المنظومة الجديدة لن يكون هناك أعطال ، والتغلب على كافة الصعوبات وعدم تكرر ايقاف المنظومة لمرات عديدة.
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