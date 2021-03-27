مصدر لـ218: الناقلات الليبية لم تتأثر بأزمة قناة السويس

بعد مرور خمسة أيام على جنوح سفينة نقل الحاويات العملاقة “ايفريغن” في قناة السويس ونشوء أزمة عالمية في حركة البواخر، كشفت السلطات الليبية مصير ناقلات النفط التي تعمل في المياه الدولية، وما إذا كانت بين الناقلات المكدسة والتي وصل طابورها إلى الهند، وفق وصف صحيفة “غازيتا” الروسية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري في تصريح خاص لقناة “218”، السبت، إن الناقلات الليبية التي تعمل في المياه الدولية بعيدة عن قناة السويس ولم تعلق أي منها.

وأوضح المصدر أن الناقلات الليبية تعمل في البحر المتوسط، في إشارة إلى ناقلات المحروقات وناقلات أخرى تعمل في شرق آسيا وبين شمال أوروبا وأمريكا.

وكشف المصدر لـ218 عن مكان عمل ناقلات النفط الجديدة الثلاثة وهن “انوار بنغازي، وفزان، واين حوقل” التي اقتنتها الشركة مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن نشاطهن الحالي متمركز في منطقة شرق آسيا.

وأشاد المصدر المسؤول في الشركة الوطنية للنقل البحري بدور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة التي تعمل على تجديد الأسطول وفق خطة محكمة واصفا إياها بالناجحة.

ويمر من قناة السويس حوالي 12 % من حجم التجارة العالمية، ويسبب جنوح السفينة “ايفريغن” خسائر قدرها 400 مليون دولار للاقتصاد العالمي في كل ساعة، وارتفع على إثرها الشحن التجاري من الصين بنحو 4 أضعاف

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