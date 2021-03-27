الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا يكشف عن موعد إقامة معرض ليبيا للإنشاءات الدولي

طرابلس 27 مارس 2021 (وال)- أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا عن إقامة ” معرض ليبيا للإنشاءات الدولي ” خلال الفترة من الـ 28/ 6 إلى 1/ 7 /2021 على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقال الاتحاد في منشور له عبر صفحته الرسمية إن المعرض سيقام برعاية شرفية من الاتحاد العام ووزارة الاسكان والمرافق والشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للمعارض وبتنظيم الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وشركة ( ORG team ICF Fairs ) للمعارض التركية.

وأكد الاتحاد في منشوره الذي تسلمت – وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أن هذا المعرض سيكون منصة عالمية لكبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات البناء والتجهيز.

وأكد أن مثل هذه الأنشطة توفر البيئة المناسبة لاكتساب الخبرات والتعرف على آخر ما توصلت له التقنية الحديثة في المجالات الصناعية والخدمية للدفع بالاقتصاد الوطني بخطوات ثابتة إلى الأمام. (وال- طرابلس) ر ت

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