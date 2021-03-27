مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي

تمت مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية اليوم السبت السابع وعشرون من شهر مارس الجاري بديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي، وبحضور عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين .
حيث تسلم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الوزارة من وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر .
بينما تسلم وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد محمد، مهام الوزارة من نظيره في الحكومة الليبية السنوسي صالح .
وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.
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