اقتصاد

عاجل: الدبيبة يراسل وزير المالية لصرف علاوة الزوجة والأبناء..تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية مراسلة إلى وزير المالية بالحكومة لإتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021 بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك