عاجل: الدبيبة يراسل وزير المالية لصرف علاوة الزوجة والأبناء..تعرف على التفاصيل

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية مراسلة إلى وزير المالية بالحكومة لإتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021 بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية .

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