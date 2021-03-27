الدبيبة يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2021

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في خطاب رسمي له وزير المالية خالد المبروك عبدالله بضرورة المباشرة في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد.

وأفاد بيان المراسلة الموجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى وزير المالية بأنه «تنفيذا للقانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن منحة للزوجة والأولاد، وسعيا لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية، يطلب إليكم مباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة ابتداء من 1/1/2021 دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع محافظ المركزي ووزير الشؤون الاجتماعية” .

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أكد الأربعاء الماضي أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.