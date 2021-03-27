الشركة العامة للكهرباء تناشد الجهات المختصة التدخل لحماية مكوناتها من السرقة والعبث

طرابلس 27 مارس 2021 ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعات خارجة عن القانون اليوم السبت بسرقة أسلاك مسافة 300 متر ضغط عالي خط عبد الكبير فرعية الإطارات بمنطقة غوط بوساق بدائرة السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنها ضاقت ذرعًا نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل. ودعت الشركة في بيانها كافة الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية .

وأخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها التامة عن ما تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على العديد من المواطنين. (وال- طرابلس) ر ت

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