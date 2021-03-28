الدبيبة يأمر باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021

أمر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021.

ووجه عبدالحميد الدبيبة، خطابا إلى وزير المالية بالحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021 بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء الماضي، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها «مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية».

وأكد حمودة أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكد خلال اجتماعه العادي الأول الذي عقد صباح اليوم على ضرورة تفعيل اللامركزية لأنها ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

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