الوطنية للنفط… إصلاح تسرب قرب حقل الظهرة النفطي

طرابلس 28 مارس 2021 (وال) -أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن فرقها الفنية تمكنت أمس السبت من إصلاح تسرب قرب حقل الظهرة النفطي، دون تأثر العملية الإنتاجية للحقل.

وذكرت المؤسسة: “الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة، دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية”.

وأشارت إلى أن “العطل وقع في خط بقطر (32) بوصة، والواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع (140) كم”.

وأشادت المؤسسة بالجهود التي بذلت من قبل فنيي الحقل، للسيطرة على التسرب في سبيل الحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر.(وال طرابلس) س خ.

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