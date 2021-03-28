اجتماع مكتب خدمات الجفارة لمناقشة وضع آلية تنسيق بين مراكز الخدمات والوحدات الجباية

عقد مدير مكتب خدمات الجفارة لشركة المياه والصرف الصحي بطرابلس اليوم الاحد اجتماعا، بمقر المكتب بمحطة المعالجة النجيلة والتابعة لإدارة منطقة طرابلس، بحضور رؤساء الاقسام التابعة للمكتب وكذلك رؤساء المركز الخدمات بالمكتب ورئيس وحدة الطوارئ وعضؤ رقابة وجودة الأداء بمكتب خدمات الجفارة .

تناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز الخدمات في أعمالها اليومية وكذلك وضع آلية تنسيق بين مراكز الخدمات والوحدات الجباية التابعة لخدمات المستهلكين من حيثُ تقديم الخدمات للمواطن والجهات العامة وكيفة تحصيل الإيرادات.

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