وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة عدة جهات تابعة لقطاع الصحة بمدينة سبها

توجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي يوم أمس السبت 27 مارس 2021م بزيارة لعدة جهات تابعة لقطاع الصحة بمدينة سبها رفقة مدراء الإدارات بوزارة الصحة.

كما تم الاطلاع من قبل الوزير والوفد المرافق له على عدة أجهزة جديدة موجودة بمركز سبها الطبي ولكنها متوقفة عن العمل نتيجة للنقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة .

وفي ذات الزيارة اعطى الزناتي تعليماته للبدء مباشرةً بالعمل داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، وتوفير الأطقم الطبية والطبية المساعدة .

كما تم خلال الجولة تفقد أحد أبراج المركز المتوقفة فيها استكمال عمليات الصيانة منذ عام 2006م، وأعطى تعليماته العاجلة بسحب المشروع من الجهة المنفذة ( بالتراضي)، وتكليف إدارة المشروعات بالوزارة باستكمال المشروع.

هذا وقد اعطى الزناتي مهلة شهر لإدارة مركز سبها الطبي إما الإصلاح أو التنحي.

وبعد ذلك توجه الوفد إلى مركز اورام سبها حيث اطلع فيها على النقص الشديد وقلة الإمكانيات داخل المركز، وعلى اثر ذلك أعطى الإذن لإدارة المشروعات باستكمال أعمال التوسعة القائمة وفق المواصفات المعمول بها في مراكز الأورام.

كما تم توقيع عقود متعاونين لعدة اخصائيين أورام و توفير مصنع للأكسجين، وكل الاحتياجات المطلوبة من أجهزة ومعدات طبية لضمان تقديم خدمات طبية علاجية ذات جودة عالية لمستحقيها.

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