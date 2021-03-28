ميناء بنغازي يستقبل 619 حاوية بضائع وسلع مختلفة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن وصول مجموعة كبيرة من البواخر المحملة بالبضائع المتنوعة، وذلك بعد أن تحسنت الأحوال الجوية، التي لم تكن مستقرة خلال الأيام الماضية.

وبحسب إدارة الميناء، فقد وصلت، سفينة نقل الحاويات “ألك” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل، وعلى متنها 174 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما وصلت السفينة نينا أف، وعلى متنها 81 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة لوصول السفينة أس سافينجا التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 364 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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