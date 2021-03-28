شركة الواحة تُسيطر على تسريب نفطي بحقل الظهرة

أعلن قسم الإعلام بشركة الواحة للنفط، عن تمكن فرق الصيانة بالتعاون بين أقسام الإنتاج والهندسة والتآكل بحقل السماح، من السيطرة على تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة.

وأفادت قسم الإعلام بالشركة في بيان له، بأن الفرق الفنية تمكنت إصلاح التسرب المفاجئ الذي حدث بخط اثنين وثلاثين بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع مائة وأربعين كيلو مترا، حيثُ استغرقت العملية حوالي 5 ساعات متواصلة بسبب طبيعة الأرض الصخرية بالمنطقة، بحسب بيان القسم.

وأشار القسم في البيان ذاته، إلى أن هذه العملية تمت بدعم فريق إعادة تأهيل حقل الظهرة وبإشراف مباشر من قسم السلامة؛ لضمان تطبيق قواعد السلامة المهنية والحفاظ على البيئة المحيطة.

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