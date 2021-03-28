بنغازي .. مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في حكومتي الليبية والوحدة الوطنية

بنغازي 28 مارس 2021 (وال)-جرت بديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي صباح أمس السبت، مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية.

هذا وتسلم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية السيد محمد علي الحويج الوزارة من وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية الدكتور منير علي عصر، كما تسلم وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية السيد أحمد علي محمد، مهام الوزارة من نظيره في الحكومة الليبية الدكتور السنوسي صالح.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.

وثمن السادة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية؛ دور هاتين الوزارتين طيلة عملهما خلال المدة الماضية وما حققتاه من إنجازات لصالح المواطن وتقديم الخدمات له، مؤكدين أن عمل الوزارتين خلال المدة الماضية سيكون معززا لما تم البناء له، بما يقدم الخدمة لكل المواطنين بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي التي كانت تشهدها البلاد.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين.

في هذا السياق، التقى رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني في مكتبه بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج، كما التقى من جهة أخرى بوزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية السيد أحمد علي محمد.

وهنأ السيد الرئيس الوزيران بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب وتقلدهما لهذين المنصبين الحيويين، معربا عن أمله في أن يكونا دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد.

وأشار السيد الرئيس لحجم الصعوبات التي عانتها الحكومة الليبية في ظل انعدام الإيرادات وشح مصادر التمويل، متمنيا التوفيق للحكومة الجديد في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمختلف ربوع البلاد. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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