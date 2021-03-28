رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط يقوم بزيارة ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق

قام رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط فضل الله أحتيتة يوم أمس السبت 27مارس 2021 بزيارة لميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفور وصول لجنة الإدارة ومرافقيهم عُقد إجتماع بقاعة الإجتماعات بالميناء مع مراقب الميناء وعدد من المسؤولين بالميناء والمصفاة .

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ عمرة مصفاة طبرق والإجراءات والخطوات المتخذة خلالها والصعوبات والمشاكل التي واجهت الأعمال المطلوبة .

وبدوره قدم رئيس لجنة عمرة مصفاة طبرق تقريراً وافياً عن الأعمال المنفذة من قبل المستخدمين وإنتهاء الأعمال المقررة للعمرة في موعدها بكل نجاح نتيجة تكاثف الجهود من قبل جميع المستخدمين من جميع الإدارات والوحدات الإدارية.

وعقب الاجتماع قام رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة ومرافقيهم بجولة بمصفاة طبرق حيث أطلعوا على الأعمال المنفذة بالمصفاة، كما أطلعوا على الأعمال النهائية التي يقوم بها المستخدمون من تنظيف وطلاء واختبارات أستعداداً لتشغيل المصفاة بعد إجراء العمرة .

وفي ختام هذه الزيارة قام رئيس لجنة الإدارة والوفد المرافق له بجولة ميدانية لرصيف ميناء الحريقة وأطلعوا عن كثب شحن إحدى النواقل بالنفط الخام كم تم خلال هذه الجولة مناقشة المستخدمين بالميناء عن الصعوبات والمشاكل التي تواجههم لتنفيذ الأعمال المطلوبة لشحن النواقل ووضعية أرصفة الميناء .

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