وزير المواصلات بالوحدة الوطنية يناقش فتح المجال الجوي الإيطالي أمام الطيران الليبي

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الاحد بديوان الوزارة سفير ايطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو .

و ناقش الإجتماع بخصوص امكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع أئتلاف الشركات الايطالية “اينياس ” و مدى استعداد وزارة المواصلات تأمين المطار لمباشرة عمل الشركات و الى امكانية اعادة عمل الخطوط الايطالية بالمطارات الليبية .

و من خلال الإجتماع طلب الشهوبي التعاون و دعم ايطاليا في فتح الاجواء الليبية للمرور بين اوروبا و ليبيا و أيد السفير ذلك ووعد في الاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين و اوروبا .

و أكد الشهوبي على ضرورة اعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و بين الشركات الايطالية بشكل عاجل للبدء في اجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها و المتوقفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية