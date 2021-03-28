اقتصاد

وزير المواصلات بالوحدة الوطنية يناقش فتح المجال الجوي الإيطالي أمام الطيران الليبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الاحد بديوان الوزارة سفير ايطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو .

و ناقش الإجتماع بخصوص امكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع أئتلاف الشركات الايطالية “اينياس ” و مدى استعداد وزارة المواصلات تأمين المطار لمباشرة عمل الشركات و الى امكانية اعادة عمل الخطوط الايطالية بالمطارات الليبية .

و من خلال الإجتماع طلب الشهوبي التعاون و دعم ايطاليا في فتح الاجواء الليبية للمرور بين اوروبا و ليبيا و أيد السفير ذلك ووعد في الاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين و اوروبا .

و أكد الشهوبي على ضرورة اعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و بين الشركات الايطالية بشكل عاجل للبدء في اجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها و المتوقفة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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