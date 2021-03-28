زيارة ميدانية تفتيشية لمصحة منارة المستقبل

قام المفتشين بقسم الرقابة الداخلية وبرفقة جهاز الحرس البلدي بزيارة ميدانية تفتيشية استهدفت مصحة منارة المستقبل الكائنة بالساحل الشرقي .
كما تم خلال الزيارة تسجيل الآتي، النظافة العامة رديئة وتكدس القمامة امام المدخل الرئيسى للمصحة وعدم إلتزام بعض العاملين داخل المصحة بإرتداء الزي الرسمي .
وأيضاً بعض عناصر التمريض المتواجد داخل المصحة غير مؤهل ووجود رطوبة فى بعض الجدران وهناك بعض المواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى قصور فى بعض الاشتراطات الصحية داخل المختبر .
ووفقاََ لحالة المصحة الغير مطابقة للإشتراطات الصحية تم إعداد تقارير مفصلة بالخصوص وإحالتها لجهاز الحرس البلدي .
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