زيارة ميدانية تفتيشية لمصحة منارة المستقبل

قام المفتشين بقسم الرقابة الداخلية وبرفقة جهاز الحرس البلدي بزيارة ميدانية تفتيشية استهدفت مصحة منارة المستقبل الكائنة بالساحل الشرقي .

كما تم خلال الزيارة تسجيل الآتي، النظافة العامة رديئة وتكدس القمامة امام المدخل الرئيسى للمصحة وعدم إلتزام بعض العاملين داخل المصحة بإرتداء الزي الرسمي .

وأيضاً بعض عناصر التمريض المتواجد داخل المصحة غير مؤهل ووجود رطوبة فى بعض الجدران وهناك بعض المواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى قصور فى بعض الاشتراطات الصحية داخل المختبر .

ووفقاََ لحالة المصحة الغير مطابقة للإشتراطات الصحية تم إعداد تقارير مفصلة بالخصوص وإحالتها لجهاز الحرس البلدي .

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