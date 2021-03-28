وزيرة العدل تبحث مع نائبة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا سُبل التعاون القائم بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية

قامت وزيرة العدل “حليمة عبد الرحمن”، اليوم الأحد 28 مارس2021م بإستقبال نائبة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا “قابرييلا ميتز”، وذلك مع حضور مدير إدارة العلاقات والتعاون “أيمن الفيتوري” وأمين عام اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني “المختار شنان”.

وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها.

كما تم مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار بارلين الحقوقي الذي تترأسه حاليا هولندا وسويسرا .

وأكدت الوزيرة على الاستمرار في التعاون بين الجانبين الليبي والهولندي فيما يخص معايير حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات القضائية، ودعم وتعزيز وتطوير بناء القدرات في مجال العدالة.

من جانبها حرصت نائبة السفير الهولندي على التعاون للرفع من مستوى معايير حقوق الإنسان وتعزيز بناء القدرات والمساهمة في حلحلة وتذليل كافة العراقيل التي تعترض مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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