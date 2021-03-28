وزيرة العدل تبحث مع نائبة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا سُبل التعاون القائم بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية

قامت وزيرة العدل “حليمة عبد الرحمن”، اليوم الأحد 28 مارس2021م بإستقبال نائبة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا “قابرييلا ميتز”، وذلك مع حضور مدير إدارة العلاقات والتعاون “أيمن الفيتوري” وأمين عام اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني “المختار شنان”.
وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها.
كما تم مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار بارلين الحقوقي الذي تترأسه حاليا هولندا وسويسرا .
وأكدت الوزيرة على الاستمرار في التعاون بين الجانبين الليبي والهولندي فيما يخص معايير حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات القضائية، ودعم وتعزيز وتطوير بناء القدرات في مجال العدالة.
من جانبها حرصت نائبة السفير الهولندي على التعاون للرفع من مستوى معايير حقوق الإنسان وتعزيز بناء القدرات والمساهمة في حلحلة وتذليل كافة العراقيل التي تعترض مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
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