مصلحة الضرائب تجتمع لتطوير العمل و تنفيذ مشروع التحول الرقمي

عقدت مصلحة الضرائب اليوم الأحد بمقر الادارة العامة اجتماعاً، بحضور مدير مشروع التحول الرقمي “عماد الشريف” ومدير ادارة التخطيط “باسم دياب” ورئيس قسم الدراسات بإدارة التخطيط “أسامة البوسيفي”.

تناول الاجتماع مناقشة اخر المستجدات وما تم التوصل إليه من خلال عرض فكرة مشروع تطوير و برمجة نظم العمل بمصلحة الضرائب ، حيث تعمل المصلحة على تنفيذه ضمن خطة النهوض بالعمل الضريبي، حيث سيعمل مشروع التحول الرقمي على تعظيم الايرادات و توجيه الاقتصاد في البلاد ، كما سيساهم في نقلة نوعية للعمل الضريبي بالدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية