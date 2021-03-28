وزير المالية: خطة استبدال الدعم ستركز على المنفعة الحقيقية للمواطن

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد عبد الله، إن لجنة دعم المحروقات ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن في خطة استبدال الدعم، مشيرا إلى أنها تعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.

وأضاف الوزير في اجتماع مع لجنة استبدال دعم المحروقات، أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية، هو الحد من عمليات تهريب المحروقات، و تحسين مستوى معيشة المواطن، ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

من جانبه قال رئيس لجنة استبدال دعم المحروقات، إن اختيار البديل الأنسب سيتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة، ومستوى المعيشة للمواطن، مشددا على أهمية وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية كأولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، من خلال تحديد التكلفة الحقيقية، واستهداف سعر توازني.

وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة، وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها، وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

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