اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف ليبيا

اجتمعت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاحد 28 مارس 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، مع شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف حسين أبو سليانة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات عبد الحفيظ أبو عين، وعبر الدائرة المغلقة خليفة عبد الصادق مستشار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

تناول الاجتماع استعراض عروض مرئية تم من خلالها الاطلاع على نتائج الدراسة التقييمية التي قامت بها شركة زلاف ليبيا لمنطقة الامتياز 54 الواقع بالمنطقة البحرية بحوض سرت ولازالت الدراسات مستمرة، حيث أظهرت الدراسة المبدئية نتائج مشجعة بأن المنطقة تحتوي على مخزون غازي كبير.

وهو ما شجع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الاستمرار في هذه الدراسة للحصول على النتائج التقييمية النهائية، والتي من خلالها سيتم وضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لتطوير الامتياز، وفتح افاق استثمار جديدة تتمكن المؤسسة من خلالها زيادة معدلات الانتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

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