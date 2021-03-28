البريقة لتسويق النفط تدشن محطة وقود بمدينة الخمس

قامت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأحد 28 من مارس2021م بتدشين محطة وقود تحمل الرقم 1006 بمنطقة سوق الخميس بمدينة الخمس، بحضور مدير إدارة عمليات منطقة مصراتة ورئيس اللجنة الفرعية لمتابعة محطات المنطقة الوسطى ومشرف وحدة التفتيش بمنطقة مصراته ومنسق المحطات وكبير الأخصائيين من مكتب المحطات بمدينة طرابلس.

كما أنها المحطة الثامنة التي تخضع لمتابعة واشراف الشركة ، والمجهزة بعدد ستة مضخات أربع منها لوقود البنزين بسعة تخزينية 120 الف لتر ومضختان لوقود الديزل بسعة تخزينية 60 الف لتر .

والجدير بالذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط تواصل إفتتاح مثل هذه المحطات و في مناطق مختلفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس لجنة الإدارة وأعضاء اللجنة لسد احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات النفطية له بمختلف أنواعها وكذلك لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للشركة لتنمية مواردها والمساهمة في بناء الوطن، والحد من عمليات التهريب .

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